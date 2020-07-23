Мать Шабунина рассказала подробности о поджоге дома

Мать руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина рассказала о том, как в ее доме в Киеве начался пожар.

Татьяна Шабунина дала комментарий Telegram-каналу PavlovskyNews. Она связывает поджог с работой сына (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказала мать активиста, взрыв произошел около 02:45. Они с мужем спали, но после громкого хлопка успели выбежать через заднюю дверь.

Женщина утверждает, что это точно был не газ. После взрыва даже свет не пропал. Она обратила на это внимание, поскольку нужно было отключить сигнализацию, чтобы выйти из дома.

По ее словам, пожарные приехали через 40 минут. Муж пытался тушить пожар со шланга, но ничего не вышло. Ее с территории сразу увела соседка.

На повороте к дому есть две камеры. Полиция проводит расследование и опрашивает соседей. Рядом с домом сильно воняет гарью.

Родители Шабунина услышали громкий хлопок и выбежали из дома Telegram\PavlovskyNews

Мать Шабунина утверждает, что это точно был не взрыв газа Telegram\PavlovskyNews

Рядом с домом Шабуниных сильно воняет гарью Telegram\PavlovskyNews

Полиция проводит расследование и опрашивает соседей Шабунина Telegram\PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталию Шабунину неизвестные ночью 23 июля подожгли дом по улице Энтузиастов в Киеве.