Мать не верила: в Киеве отчим насиловал малолетнюю дочку

В Киеве 41-летний мужчина продолжительное время насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы. Женщина на верила своему ребенку, поскольку медики не могли установить факт изнасилования.

Жуткая правда раскрылась только после того, как мама по совету адвоката установила в квартире тайное видеонаблюдение, написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера (1 апреля. – Ред.) она ушла за лекарствами в аптеку, а малолетняя дочь и отчим остались одни. Спустя какое-то время женщине позвонила дочка и сообщила, что отчим ее изнасиловал. Мать сразу же вернулась домой, но уже с полицией. Слова ребенка подтвердили и видеозаписи", – написал Аброськин.

После этого мужчина признался в содеянных преступлениях. Прокуратура Киева объявила ему о подозрении в преступлении, решается вопрос о содержании мужчины под стражей, пишет УНН.

Аброськин подчеркнул, что в Украине необходимо создать электронный реестр педофилов и насильников с базой данных их адресов.

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Аналогичная практика с 1994 года действует в США. Так называемый закон Меган, названный именем изнасилованной и убитой маленькой девочки, обязывает полицию давать обществу открытый доступ к данным насильников.

В 2017 году в Украине появился проект-аналог американского "закона Меган", однако по состоянию на апрель 2019 года документ так и не приняли.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2019-го в Хмельницкой области задержали педофила, который изнасиловал 11-летнюю девочку. После этого он ее ограбил.

Преступник всю ночь прятался на сеновале, а утром его удалось поймать полиции.

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