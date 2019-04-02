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/Криминал

Мать не верила: в Киеве отчим насиловал малолетнюю дочку

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В Киеве 41-летний мужчина продолжительное время насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы. Женщина на верила своему ребенку, поскольку медики не могли установить факт изнасилования.

Жуткая правда раскрылась только после того, как мама по совету адвоката установила в квартире тайное видеонаблюдение, написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера (1 апреля. – Ред.) она ушла за лекарствами в аптеку, а малолетняя дочь и отчим остались одни. Спустя какое-то время женщине позвонила дочка и сообщила, что отчим ее изнасиловал. Мать сразу же вернулась домой, но уже с полицией. Слова ребенка подтвердили и видеозаписи", – написал Аброськин.

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После этого мужчина признался в содеянных преступлениях. Прокуратура Киева объявила ему о подозрении в преступлении, решается вопрос о содержании мужчины под стражей, пишет УНН.

Аброськин подчеркнул, что в Украине необходимо создать электронный реестр педофилов и насильников с базой данных их адресов.

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Иллюстрация

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Аналогичная практика с 1994 года действует в США. Так называемый закон Меган, названный именем изнасилованной и убитой маленькой девочки, обязывает полицию давать обществу открытый доступ к данным насильников.

В 2017 году в Украине появился проект-аналог американского "закона Меган", однако по состоянию на апрель 2019 года документ так и не приняли.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2019-го в Хмельницкой области задержали педофила, который изнасиловал 11-летнюю девочку. После этого он ее ограбил.

Преступник всю ночь прятался на сеновале, а утром его удалось поймать полиции.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Махно Володимир
Махно Володимир
создать базу педофилов и просто отстреливать по тихому!
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Ларина Эмили
Ларина Эмили
Вместо того, чтобы при малейшем намеке на изнасилование развестись с мужем мать проводила эксперименты над дочерью. Водила по гинекологам,полиция,и с дочкой работала. У наших баб просто мания держаться за яйца мужика до последнего.Ей сто раз скажут белое,насилуют,но она будет верить мужу, а не своему ребенку.Это так буднично позвонить и сказать "Мамочка,твой муж меня в очередной раз изнасиловал.Приди посмотри в камеру " Кроме мужа еще и таких мамаш надо кастрировать,которые допускают это.А жизнь и сексуал. жизнь испорчена у девочки навсегда...
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
яйца в мясорубку ,паскуде.
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