Мать даже не заметила: на Киевщине 2-летняя девочка сбежала из дома

В городе Тараща Киевской области полицейские увидели посреди улицы маленькую девочку, возрастом около 2-х лет. Ребенок потерялся. Когда правоохранители нашли мать, та заявила, что даже не заметила исчезновения дочки.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, группа реагирования патрульных заметила ребенка и сразу же опросила жителей улицы.

После этого правоохранители с представителями социальной службы и горожанами установили адрес проживания матери девочки и вернули ей ребенка.

Полицейские вернули ребенка, который ушел из дома, матери Полиция Киевской области

Женщина объяснила сотрудникам полиции, что работала по хозяйству и даже не заметила, как ребенок вышел из двора.

Девочка прошла сама почти километр, когда ее заметили правоохранители. Она не получила никаких повреждений.

В отношении матери сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 6 этажа жилого дома выпала трехлетняя девочка. Ребенок выжил, но получил сильные травмы. А его многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ЧП спала.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал