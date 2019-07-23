Мастурбировал при детях: в Киеве под школой поймали россиянина

В Дарницком районе Киева возле гимназии №267 поймали извращенца, который мастурбировал при детях.

Об этом сообщается на сайте Единого госреестра судебных решений. Мужчина оказался россиянином из Глазова в Удмуртии.

Инцидент случился еще 9 марта. Мужчина занимался самоудовлетворением при семьях с детьми.

"Проявляя явное неуважение к обществу, спустил штаны и белье, в которые был одет, и, обнажив свой половой орган, начал демонстрировать его в присутствии свидетелей и совершать акт мастурбации", – сообщается в решении суда.

Очевидцы вызвали полицию, сотрудники которой задержали эксгибициониста.

В суде россиянин рассказал, что якобы достал мобильный телефон и переписывал данные в свой блокнот. Характерные движения руки при этом якобы были приближением и удалением блокнота на расстояние вытянутой руки из-за плохого зрения.

Хулигана приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Иллюстрация belnovosti.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужчину, который занимался самоудовлетворением заметили на площадке средней школы №18 в Днепре.

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