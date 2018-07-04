Массовое отравление в детском лагере под Киевом: названа причина

В детском лагере "Славутич" под Киевом провели расследование массового отравления детей.

Выяснилось, что его вероятной причиной стали тренеры детской спортивной школы, воспитанники которой и пострадали. Такую информацию разместили в пресс-службе Госпродпотребслужбы на официальном сайте.

"30 июня тренеры на полднике изъяли у воспитанников 26 йогуртов и хранили их без соблюдения температурного режима в своих комнатах. Потом они через сутки вернули их детям", ― пояснили в пресс-службе.

Все 12 пострадавших детей являются членами одной группы в лагере, а остальные отдыхающие в нем дети не заболели.

По состоянию на 3 июля у одного ребенка установили предварительный диагноз "энцефалит" ― его состояние расценивают как тяжелое. Здоровье еще 11 детей удовлетворительное.

Как стало известно позднее, тяжелое состояние девочки не связано с отравлением. Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook.

"Состояние ребенка, пребывающего на лечении в ОХМАТДЕТе, остается стабильно тяжелым. Это не связано с отравлением" ― отметили в посте.

Как писал OBOZREVATEL, из-за отравления в детском лагере одна девочка впала в кому.