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/Криминал

Массовое отравление детей в лагере под Киевом: суд вынес радикальное решение

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Киевский окружной админсуд принял решение временно закрыть детский лагерь "Славутич", где летом 2018 года отравились 12 детей, один из которых умер.

Санаторий обязан прекратить производство и реализацию продуктов, а также предоставление услуг по оздоровлению, говорится на сайте Единого реестра судебных решений.

"Временно остановить деятельность до исполнения требований предписания Переяслав-Хмельницкого районного и главного управлений Госпродпотребслужбы в Киевской области", – уточнили в решении.

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Напомним, что информация о массовом отравлении в "Славутиче" появилась в начале июля. Тогда симптомы проявились у 12 детей, но только у одной девочки отравление проходило в особенно тяжелой форме.

"Славутич"

"Славутич"

dt.ua

Восьмилетнюю Маргариту из лагеря не госпитализировали, а ее родителей уверяли, что состояние ребенка стабильное. Однако уже к концу дня девочка впала в кому и ее экстренно увезли в реанимацию.

Эксперты во время инспекции выяснили, что в лагере были нарушены правила гигиены, однако вероятной причиной назвали йогурты, которые тренера гимнасток якобы хранили без холодильников и раздали им просроченными.

Как писал OBOZREVATEL, Маргарита скончалась 12 сентября, не выходя из комы. Причиной смерти назвали бактериальное пищевое отравление.

Адвокат ее родителей заявила, что девочка скончалась из-за несвоевременного предоставления помощи.

В "Славутиче" нашли стафилококк и другую патогенную флору. Верховный Суд вернул детский лагерь "Славутич" в Киевской области, в котором массово отравились дети, в государственную собственность.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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