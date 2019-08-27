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"Россия – братский народ!" В центре Киева на День Независимости произошла массовая потасовка

8.2т Читать материал на украинском

В Киеве в День Независимости Украины, 24 августа, произошла массовая драка между активистами и группой пророссийски настроенных мужчин.

Поводом для конфликта стали плакаты с надписью "Смерть России", которые держали активисты, написал на своей странице в Facebook Вадим Балановский (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы. 18+).

Группа неизвестных в агрессивной форме требовала убрать плакат, а затем накинулась на активистов.

"Во время драки было слышно: "Россия – братский народ", "Что ты мне рассказываешь, я сам и Донецка!" – поделился очевидец.

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Один из нападавших

Один из нападавших

Facebook Вадим Балановский

Он подчеркнул, что поклонники "русского мира" осмелились напасть на украинцев в День Независимости прямо в центре столицы.

Как писал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области полицейские оштрафовали семью, которая сделала замечание об использовании русского языка правоохранителями в День Независимости.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Golan Sim
Golan Sim
USA Washington.TOP SECRET:"..Дуже потрiбно розпалювати нацiональну ворожнечу мiж українцями та росiянами, як це вдалося на Балканах мiж хорватами та сербами. Щоб сгенерувати якомога бiльший градус ненавистi достатньо з початку розповсюдити образливi прислiв`я та анекдоти, провокацiйнi слогани та заклики до насилля. Коли послiдує зворотня реакцiя в цьому запитi, можна вчинити декiлька актiв справжнього насилля та вбивств росiян, щоб з одного боку це розлютило їх, а з другого можливо бiльш налякало. Якщо росiяни почнуть вбивати нашiх людей, то можно казати, що першочергова наша мета майже здiйснена. Корисно запускати в медiапростiр усякi чутки, неперевiренi факти, якi мусять ображати нацiональну гiднiсть з обох сторiн. Якщо з часом градус ненавистi раптом почне знижуватись, можна знову усе це повторювати, але во все бiльш образливiй та провокацiйной формi.."
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Россияне- братья ))))))) Не,люди разные ))) Кому то кобыла жена, кому то волки с шакалами братья ))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У почитателей степы кoшкодaвa, шуxeвича, петлюpы и мaзепы...по ходу своя нация- нация свiдoмо МAHДАйнутой мpaзоты!!!
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