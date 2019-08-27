"Россия – братский народ!" В центре Киева на День Независимости произошла массовая потасовка

В Киеве в День Независимости Украины, 24 августа, произошла массовая драка между активистами и группой пророссийски настроенных мужчин.

Поводом для конфликта стали плакаты с надписью "Смерть России", которые держали активисты, написал на своей странице в Facebook Вадим Балановский (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы. 18+).

Группа неизвестных в агрессивной форме требовала убрать плакат, а затем накинулась на активистов.

"Во время драки было слышно: "Россия – братский народ", "Что ты мне рассказываешь, я сам и Донецка!" – поделился очевидец.

Один из нападавших Facebook Вадим Балановский

Он подчеркнул, что поклонники "русского мира" осмелились напасть на украинцев в День Независимости прямо в центре столицы.

Какая раися блять шо вьі блть мелите блть pic.twitter.com/6FxYXBPm75 — Ukrainian_Handmade (@UA_Handmade) August 25, 2019

Как писал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области полицейские оштрафовали семью, которая сделала замечание об использовании русского языка правоохранителями в День Независимости.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!