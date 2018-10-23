Масштабное ДТП в центре Киева: названо точное количество пострадавших

В масштабной ДТП на Печерске в Киеве были повреждены 19 автомобилей. Двадцатым участником аварии стал ее виновник, автокран КамАЗ. За медицинской помощью обратились три человека, однако двое из них в госпитализации не нуждались.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, виновником аварии стал автокран, у которого, по словам его водителя, отказали тормоза (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Эта информация будет проверена следствием. Полицейские проводят осмотр происшествия, устанавливают обстоятельства и механизм аварии", — пояснили правоохранители.

Новости В Запорожской области результате жуткой аварии пострадали 5 человек

Отметим, что травмы пострадавших определили как незначительные.

Как писал OBOZREVATEL, 13 октября в Киеве на проспекте Шухевича произошло сразу два ДТП. В одной из них погибли два человека, еще пятеро были травмированы.