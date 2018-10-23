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/Криминал

Масштабное ДТП в центре Киева: ''автомесиво'' сняли на видео

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В сети появилось новое видео с места кровавой аварии в центре Киева, в которой пострадали 20 автомобилей. Сильнее всего "досталось" машинам, которых "снес" автокран КамАЗ.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что среди участников аварии были не только легковые авто, а и грузовики и микроавтобусы. Очевидцы назвали ДТП настоящим "автомесивом" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По данным пресс-службы ГУ Национальной полиции в Киеве, водитель автокрана заявил, что у него отказали тормоза, из-за чего он въехал в едущий впереди автомобиль.

Масштабное ДТП в центре Киева: ''автомесиво'' сняли на видео
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Напомним, что в аварии пострадали три человека. Двоим из них медицинская помощь была оказана на месте, еще одного госпитализировали.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве грузовик врезался в отбойник, заблокировав трассу на несколько часов.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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