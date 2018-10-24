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/Криминал

КамАЗ разбил 20 авто: появилась схема масштабного ДТП в Киеве

1.6тЧитать материал на украинском

В сети обнародовали схему движения автомобилей, которые стали участниками масштабного ДТП в центре Киева. Согласно с восстановленной траекторией движения, вначале автокран врезался в грузовик, который, в свою очередь, "смел" два автомобиля спереди.

Дальше, по принципу домино, уже эти машины начали повреждать передние, а автокран продолжил въезжать в авто в своей полосе движения. Такую схему аварии обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

КамАЗ разбил 20 авто: появилась схема масштабного ДТП в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Вначале сообщалось о 19-и поврежденных авто, однако позднее в полиции Киева уточнили, что участниками ДТП стал 21 автомобиль.

КамАЗ разбил 20 авто: появилась схема масштабного ДТП в Киеве
КамАЗ разбил 20 авто: появилась схема масштабного ДТП в Киеве

Напомним, что авария произошла утром 23 октября на бульваре Леси Украинки. Ее виновником является автокран КамАЗ, у которого, по словам его водителя, внезапно отказали тормоза.

Как писал OBOZREVATEL, момент аварии с 21-м автомобилем попал на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как люди выпрыгивали из поврежденных машин прямо на ходу.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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