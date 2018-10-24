КамАЗ разбил 20 авто: появилась схема масштабного ДТП в Киеве

В сети обнародовали схему движения автомобилей, которые стали участниками масштабного ДТП в центре Киева. Согласно с восстановленной траекторией движения, вначале автокран врезался в грузовик, который, в свою очередь, "смел" два автомобиля спереди.

Дальше, по принципу домино, уже эти машины начали повреждать передние, а автокран продолжил въезжать в авто в своей полосе движения. Такую схему аварии обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Facebook "Киев Оперативный"

Вначале сообщалось о 19-и поврежденных авто, однако позднее в полиции Киева уточнили, что участниками ДТП стал 21 автомобиль.

Напомним, что авария произошла утром 23 октября на бульваре Леси Украинки. Ее виновником является автокран КамАЗ, у которого, по словам его водителя, внезапно отказали тормоза.

Как писал OBOZREVATEL, момент аварии с 21-м автомобилем попал на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как люди выпрыгивали из поврежденных машин прямо на ходу.