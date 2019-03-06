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/Криминал

''Машины раскидало'': на трассе под Киевом произошла смертельная авария

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Под Киевом на Боярской трассе вечером 5 марта произошло тройное ДТП с автомобилями Honda, Lada и Ford. В аварии погибло два человека.

Оба он ехали в автомобиле Lada, пишет "Иформатор". По предварительным данным, эта машина вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с Honda, которая после удара врезалась в Ford. Фото 18+

"От удара Honda вылетела на обочину по направлению в Киев, а ВАЗ оказался на обочине с противоположной стороны. Машины "раскидало" в двухстах метрах друг от друга. У Ford повреждения оказались незначительными, погнулся передний бампер", – уточнили детали в СМИ.

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Смертельное ДТП под Киевом

Смертельное ДТП под Киевом

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Водитель Lada выпал из авто на дорогу и скончался на месте от полученных травм. Также не выжила пассажир этой машины.

Смертельное ДТП под Киевом

Смертельное ДТП под Киевом

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Водитель Honda был пристегнут, поэтому получил незначительные повреждения.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве произошло смертельная авария с машиной скорой помощи. Три человека, которые находились в легковушке, погибли на месте аварии. Медики из скорой и пациент были травмированы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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