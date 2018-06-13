"Марш равенства" в Киеве: участников предупредили о "сафари"

В Киеве на участников "Марша равенства", который пройдет 17 июня, могут готовиться нападения.

Противники акции угрожают устроить "охоту" на правозащитников, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой.

"Угрозы устроить так называемое сафари с призами за каждого побитого правозащитника, публичные договоренности о различных проявлениях ксенофобии во время проведения акции ― это вынуждает меня обратиться ко всем людям", ― написала Денисова.

Она отметила, что радикально настроенные граждане ежегодно пытаются сорвать проведение "Марша равенства".

Также уполномоченная по правам человека заявила, что отправила обращение к главе Национальной полиции Сергею Князеву и киевскому градоначальнику Виталию Кличко с просьбой принять меры и обеспечить безопасное проведение акции.

Как писал OBOZREVATEL, настоятель Украинской православной церкви Московского Патриархата митрополит Онуфрий призвал власти Киева не допустить проведения ЛГБТ-марша.