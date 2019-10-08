"Не давайте ходить в наушниках!" В соцсетях поднялась паника из-за маньяка в Киеве

Информация о появлении в Киеве маньяка, который "охотится" на мужчин, вызвала активное обсуждение в соцсетях.

Киевляне массово высказываются о нападениях и делятся приметами вероятного преступника. Так, в группе "Троещина Fb" подписчики сообщили, что в сентябре на ул. Закревского неизвестный напал на мужчину и нанес ему ножевое ранение в горло. Пострадавший остался жив, а злоумышленник сбежал.

Также киевляне сообщили, что правоохранители активно разыскивают преступника и опрашивают людей, живущих неподалеку мест преступления. Некоторые пишут, что им страшно выходить по вечерам на улицу.

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Помимо этого, по словам одного из комментаторов, потерпевшими от нападений якобы оказались двое подростков.

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Фоторобот подозреваемого "Троещина Fb"

Информация о подозреваемом "Троещина Fb"

Согласно с оперативной информацией, маньяк нападает исключительно на мужчин и со спины, чаще всего после 20:00. Он наносит им ранения ножом в горло.

"Сын как раз домой пришел в районе 23 часов (убийство вроде было как раз в 23:00-23:15), видел людей на лавочке, но не обратил внимания, кто именно, так как был в наушниках. Так коп аж за голову схватился, говорит, не позволяйте ходить ночью в наушниках!" – поделилась местная жительница.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разыскивали маньяка, который топил людей в Русановском канале.

Перед этим о серии нападений маньяка сообщили в Крыжопольском районе Винницкой области. Там за короткое время убили троих людей.

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