Главная Новости
8 октября • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Не давайте ходить в наушниках!" В соцсетях поднялась паника из-за маньяка в Киеве

6.6т Читать материал на украинском

Информация о появлении в Киеве маньяка, который "охотится" на мужчин, вызвала активное обсуждение в соцсетях.

Киевляне массово высказываются о нападениях и делятся приметами вероятного преступника. Так, в группе "Троещина Fb" подписчики сообщили, что в сентябре на ул. Закревского неизвестный напал на мужчину и нанес ему ножевое ранение в горло. Пострадавший остался жив, а злоумышленник сбежал.

Также киевляне сообщили, что правоохранители активно разыскивают преступника и опрашивают людей, живущих неподалеку мест преступления. Некоторые пишут, что им страшно выходить по вечерам на улицу.

"Не давайте ходить в наушниках!" В соцсетях поднялась паника из-за маньяка в Киеве

Скриншот

Помимо этого, по словам одного из комментаторов, потерпевшими от нападений якобы оказались двое подростков.

"Не давайте ходить в наушниках!" В соцсетях поднялась паника из-за маньяка в Киеве

Скриншот

Фоторобот подозреваемого

Фоторобот подозреваемого

"Троещина Fb"

Информация о подозреваемом

Информация о подозреваемом

"Троещина Fb"

Согласно с оперативной информацией, маньяк нападает исключительно на мужчин и со спины, чаще всего после 20:00. Он наносит им ранения ножом в горло.

"Сын как раз домой пришел в районе 23 часов (убийство вроде было как раз в 23:00-23:15), видел людей на лавочке, но не обратил внимания, кто именно, так как был в наушниках. Так коп аж за голову схватился, говорит, не позволяйте ходить ночью в наушниках!" – поделилась местная жительница.

"Не давайте ходить в наушниках!" В соцсетях поднялась паника из-за маньяка в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разыскивали маньяка, который топил людей в Русановском канале.

Перед этим о серии нападений маньяка сообщили в Крыжопольском районе Винницкой области. Там за короткое время убили троих людей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel