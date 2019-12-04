"Мама, а куда мы дальше едем?" Родители убитого в Киеве ребенка сделали громкие заявления

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев со своей женой Инной в Шевченковском районном суде Киева сделали громкие заявления об убийстве их трехлетнего сына Александра.

Это произошло после избрания меры пресечения одному из подозреваемых. Мужчина также назвал фамилии тех, кого, по его мнению, "надо посадить на детектор лжи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я надеюсь и уверен, что полицейские доведут все до конца... Я готов предоставить список фамилий тех людей, которых, на мой взгляд, надо посадить на детектор лжи", – сказал Соболев.

Вячеслав Соболев и его жена Инна, а также сын Александр

Он заявил - поскольку "заказ не выполнен, значит он не снят". Депутат также сказал, то, что подозреваемые были на войне на Донбассе, их не оправдывает.

"У меня только вопрос к одному из них: если ты видел, что я в машину сел... с двумя детьми. Тебе же меня заказали, так стреляй в меня!" – заявил Соболев.

"Четыре фамилии из шести, я думаю, вы точно знаете... Я не готов их обвинять, но я предлагаю этим людям сесть на детектор лжи – пусть они докажут, что невиновны", – отметил депутат.

Он назвал фамилии двух судей – Артур Емельянов и Виктор Татьков, также некого Вацлавского и политика Александра Грановского.

Жена Соболева - Инна сделала громкое заявление относительно самого момента убийства ребенка.

"Когда ты с семьей садишься в машину. Идет твой маленький сынишка, несет рисунок. Идет за ним дочь. Они садятся в машину. Сынишка говорит: "Мамочка, а куда мы дальше едем?" Я говорю – домой. А муж говорит, что поедем собаке будку купим, чтобы она не замерзла... И это точка. Я понимаю, что это выстрел. Говорю мужу, чтобы он быстро давил на газ. Я смотрю – он жив. А потом поворачиваюсь, вижу, что у моего ребенка нет полголовы... И его мозги я собирала своими руками... " – сказала она и добавила, что "их сынишка к ним вернется".

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