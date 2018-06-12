"Дети разрыдались": в Киеве произошла стрельба возле игровой площадки

Во дворе одного из домов в Киеве неизвестные открыли огонь по голубям. В результате одна птица была убита, а малыши, игравшие на площадке, получили шок.

Случай произошел в понедельник вечером на Голосеевском проспекте, 100/2, сообщили OBOZREVATEL очевидцы происшествия.

Владимир Мойсеенко

По словам людей, на игровой площадке находились 6-7 детей в возрасте 4-11 лет. Вдруг раздался хлопок, и в нескольких метрах от площадки упал голубь.

"Я находился в квартире, когда услышал хлопок. Вышел во двор. Вижу, птица бьется в конвульсиях, а дети рыдают. Люди тут же вызвали полицию", - рассказал нашим журналистам один из местных жителей.

Скорее всего, считают жильцы дома, в голубя стреляли из огнестрельного оружия мелкого калибра.

Владимир Мойсеенко

Владимир Мойсеенко

Через пять минут на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования полиции в бронежилетах и с автоматами. Местные жители сообщили правоохранителям, что огонь, скорее всего, велся со стороны стройки, расположенной метрах в 40.

"Охрана объекта вначале не хотела признавать, что в строящейся многоэтажке кто-то есть, однако все же удалось выяснить, что на этажах находятся строители (будто бы кавказцы). О том, они ли стреляли по птицам, на данный момент неизвестно. У свидетелей полицейские взяли пояснения, а также заявление", - сообщил местный житель.

Владимир Мойсеенко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе мужчина устроил стрельбу на детской игровой площадке.