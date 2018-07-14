"Майдан забыл, голож*пый!" Появилось видео нападения на козака Гаврилюка

В сети опубликовали видео потасовки между нардепом от "Народного фронта" Михаилом Гаврилюком и участниками "митинга на еврономерах". Перепалка между ними произошла в правительственном квартале еще 12 июля.

Видеозапись драки опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак. На записи видно, как вокруг нардепа столпились несколько митингующих и мешали ему пройти (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

Отметим, что участники протеста обвиняли Гаврилюка в том, что он "быстро перекрасился".

"Ты забыл Майдан! Ты забыл все! Ты сюда пришел голо*опый! Перекрасилось быстро г**но. Мы на Майдане вместе стояли", ― кричали на него участники протеста.

После того, как политик пытался пройти мимо митингующих, те напали на него с кулаками и повалили на землю. Разнимать драку пришлось правоохранителям.

Как писал OBOZREVATEL, участники протеста, бастующие за доступное растаможивание авто под Верховной Радой, обвинили нардепа Пинзеника в том, что он сбил машиной митингующего.