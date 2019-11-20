Люди бросились спасать: очевидец поделилась подробностями смертельного ДТП с маршруткой в Киеве

Смертельная авария с двумя погибшими на ул. Зодчих в Киеве 20 ноября произошла из-за того, что внедорожник Toyota RAV-4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

О подробностях ДТП OBOZREVATEL рассказала очевидец трагедии София. Девушка как раз стояла на балконе жилого дома и видела момент столкновения.

"Было 23:43. По улице ехал бус, когда прямо в него врезался легковой автомобиль. Из маршрутки выбежали люди, которые тут же начали пытаться открыть двери водителя внедорожника. Но двери не открывались", – сообщила она.

ДТП в Киеве

По словам девушки, к месту происшествия начали сбегаться и другие очевидцы.

София вызвала "скорую", которая приехала примерно через десять минут, чуть позже подъехало еще несколько бригад. Полиция, по ее словам, прибыла примерно через три-четыре минуты.

ДТП в Киеве

Авария произошла на ул. Зодчих в Киеве Google. Maps

По данным пресс-службы ГУНП в Киеве, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате погиб 21-летний пассажир и 25-летний водитель. Травмы получили еще три пассажира этого авто – также молодые люди.

Из пассажиров маршрутки пострадали четыре человека в возрасте 54 – 68 лет, а также 46-летний водитель. По данным источников OBOZREVATEL, у людей диагностировали множественные ушибы и переломы.

Примечательно, что водитель Toyota – местный житель, он проживал недалеко от места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739.

В Киеве за этот период произошло 33 056 ДТП, в которых погибли 108 человек и пострадали 2 161.

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