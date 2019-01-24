Людей срочно эвакуировали: в ресторане Киева произошло опасное ЧП. Опубликовано видео

В Киеве вечером, в четверг, 24 января, произошел пожар в ресторане турецкой кухни "Tike".

Как сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook, в здании находятся четыре баллона с газом. Пожару присвоили 1 ранг (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Уточняется, что заведение находится на Подоле за адресом ул. Сагайдачного, 31.

По информации работников заведения, причиной инцидента послужило замыкание проводки. Сначала они пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но сделать этого не удалось.

"Патрули полиции вывели всех посетителей. На месте работают спасатели ГосЧС. Есть угроза распространения пламени на здания, которые находятся рядом", — сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

Как писал OBOZREVATEL, 24 января пожар произошел также в многоквартирном жилом доме в подмосковном городе Балашиха. По предварительным данным, два человека погибли.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!