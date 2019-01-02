Лупили ногами по голове: в Киеве жестоко избили авиаконструктора ''Мрии''

В Киеве в людном месте пятеро мужчин избили авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой "Мрии".

Как говорится в сюжете ТСН, сам потерпевший рассказал, что двое полицейских участвовали в нападении на него, заподозрив его в валютном мошенничестве.

В частности, один из участвовавших в избиении пожилого человека заявил, будто он его обманул на 10 тысяч долларов. В тот вечер Ковальский возвращался с работы и выходил из метро "Шулявская". Внезапно к нему подбежал неизвестный и попросил прикурить.

"Я говорю: "Я не курю". Зажигалки нет – отпусти. Здесь же, как я сказал отпусти, хотел вырваться, на меня посыпались удары сзади и по голове", – сообщил конструктор журналистам.

81-летнего мужчину избивали трое, а потом к ним присоединились патрульные. Свидетели записали номер машины – 4435. В итоге на самого пострадавшего надели наручники и потащили в авто. А когда порвали ему портфель и заглянули в документы, увидели, что схватили не того.

Виктор Ковальский скриншот

"Этот в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на 10 тысяч долларов. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал", – отметил Ковальский.

В результате авиаконструктор получил сотрясение мозга, поврежденные зуб и спину. Сосед рассказал, что пострадавшему вызывали медиков прохожие, а полицейские игнорировали травмы.

Как выяснили журналисты, напавшего мужчину в красной куртке зовут Сергей. Он не ответил на запрос с просьбой изложить свою версию произошедшего. В полиции также пока не объяснили, что это была за спецоперация. В ведомстве уточнили, что инцидент начался с участием патрульных, которых контролирует другое руководство.

Один из напавших

"Речь идет о патрульной полиции, которая к нам отношения никакого нет. Мои сотрудники прибыли на место потом уже, когда там произошла эта стычка. Саму схватку наши сотрудники не видели и, конечно, не принимали участия. Сейчас разбираемся с этим – что там произошло", – ответили в полиции.

Ковальский написал заявление. По данному факту открыли уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кременчуге были задержаны сотрудники патрульной полиции по подозрению в разбойном нападении на прохожего.