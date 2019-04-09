Лупил ногами, наступал на лицо: в метро Киева произошла драка

В столичном метро на станции "Майдан Незалежности" 9 апреля подрались несколько пассажиров. Из-за ЧП пришлось корректировать расписание движения поездов.
Парни бегали почти по всей станции и наносили друг другу удары. Видеозапись конфликта обнародовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На записи видно, что один парень пытается убежать от второго, но тот его догоняет. В результате один из участников конфликта падает на перрон прямо перед поездом, а оппонент начинает бить его ногами, буквально наступая на голову и лицо.
Драка в метро Киева
Скриншот dtp.kiev.ua
Также в драке были задействованы еще двое молодых людей, которые пытались оттащить упавшего на перрон парня.
Драка в метро Киева
Скриншот dtp.kiev.ua
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле метро "Нивки" группа неизвестных напала на прохожего подростка и принялась лупить ногами его гитару, которую парень нес за спиной.
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