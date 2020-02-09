Вечеринки с наркотиками и платные "свидания": экс-заключенный рассказал об "услугах" в Лукьяновском СИЗО

Состояние общих камер в Лукьяновском СИЗО в Киеве ужасное, однако "блатных" поселяют в камеры VIP, при этом предоставляя широкий спектр незаконных услуг за деньги.

Об этом бывший заключенный Лукьяновки рассказал изданию "Страна". "Существует система поборов, о которой все знают. Чтобы перевестись в "нормальную" камеру, в которой нет грибка на стенах и есть минимальный ремонт, нужно заплатить 500 грн. Но тебя переведут на одну-две недели при условии, что заключенные, которые окажутся по соседству, – не против", – рассказал он.

Чтобы оставаться там дальше, подчеркнул он, нужно платить еженедельно или ежемесячно от 2 тысяч гривен до 30 тысяч гривен в месяц.

Лукьяновский СИЗО Страна

Мужчина добавил, что в обычных камерах стены покрыты грибком, освещение тусклое, нет вентиляции, при том что внутри курят. "Из-за этого в камерах очень плохой затхлый воздух. Если хочешь сделать ремонт, делаешь сам", – заявил бывший постоялец Лукьяновки.

"Я видел камеры, в которых стояло три холодильника, три плазменных телевизора, стиральная машинка, кофейный аппарат, стол для тенниса, отдельный стол для игры в покер. Все эти блага цивилизации не попадают сюда без санкции администрации. Улучшенные VIP камеры сдают в аренду за деньги", – сказал собеседник.

Он подтвердил, что в тюрьме есть наркотики. Спичечный коробок травы, к примеру, обойдется заключенным в 200-300 гривен.

Марихуана на территорию СИЗО попадает только с согласия администрации. Если это большая партия, ее заносят через проходную сотрудники изолятора, если небольшая – можно перекинуть через забор, но это также происходит по одобрению руководства СИЗО.

В некоторых "блатных" камерах установлен звонок. Позвонив в него, можно вызывает дежурного офицера по корпусу.

На фото видна дырка в полу, просверленная между камерами. Справа – заключенный с перфоратором, которым он просверлил дырку Страна

Далее приведем информацию о некоторых услугах в СИЗО со слов собеседника "Страны":

"Сходить в гости" – 150 гривен. Это свободное перемещение по СИЗО, можно пойти к кому-то в гости в соседнюю камеру. Это разовая плата за один выход в сутки на час–другой, но опять-таки, все зависит от личного взаимоотношения с администрацией.

Передача мобильного телефона – 400 грн. Механизм простой: из свободы приносят любой мобильный телефон, а уже сотрудник администрации передает его за 400 грн.

Передача семи-десяти больших пакетов с едой – 2500 грн. Еду, которую готовят на кухне в СИЗО, никто не ест. Поэтому администрация СИЗО готовит только для очень незначительного количества людей, которые не могут себе позволить платить за нормальную пищу и которым некому ее передавать.

Передача из воли в СИЗО чего-либо кроме наркотиков – 400 грн. В СИЗО можно иметь все удобства для жизни: холодильник, телевизор, приставку, кофейную машину, и другие бытовые вещи. Механизм такой же как и с телефоном. Тебе приносят с воли, за то чтобы администрация тебе это передала, нужно заплатить 400 грн.

"Общее лото" – вход 200 грн. Это вечеринка в чердачном помещении корпуса. Проводят ее раз в месяц в последнее воскресение месяца. На вечеринке есть все, алкоголь, трава и другие наркотики.

Продление пребывания в СИЗО – 500 грн за каждую неделю. Собеседник рассказывает, что после того как заключенному выносят приговор и его должны переводить в колонию, а он не хочет, он может за 500 грн за каждую неделю оставаться в СИЗО весь присуждённый ему срок.

Игра в настольный теннис целую ночь – 600 гривен. По словам мужчины, сотрудники колонии сами часто играют с заключенными в теннис.

Свидание в отдельной комнате без решения суда на 2 часа – 2000 гривен.

"Свидание" с женщиной (2 часа) – 1 500 грн. Свидание происходит в больнице колонии.

Фото самогонного аппарата в процессе изготовления водки Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Украины Денис Малюська ранее посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве и поделился фотографиями из места заключения.

Заключенные в СИЗО находятся в ужасных условиях. Из-за нехватки места в камерах им приходится спать по очереди.

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