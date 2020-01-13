Лицом в землю: в Белой Церкви вооруженный мужчина "неудачно" напал на полицейских. Видео

В Белой Церкви (Киевская область) полицейские задержали мужчину, который напал на них с оружием.

Видео инцидента в Facebook опубликовал местный правоохранитель Максим Ермаков, отметив, что он мог перерасти в трагедию.

На кадрах видно, как патрульные выясняют суть конфликта группы молодых людей на проезжей части, но внезапно на них набрасывается мужчина, у которого в руках был "предмет, похожий на пистолет". Полицейские не растерялись и вдвоем быстро "скрутили" злоумышленника.

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан в комментариях сообщил, что задержанный ранее расправой угрожал ему и его семье, но его "отмазывали всеми способами кураторы в погонах".

Как писал OBOZREVATEL, ранее под Черновцами человек с пистолетом напал на людей, травмировав двух односельчан. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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