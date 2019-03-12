Лежал в пакете: в Киеве посреди парка нашли труп младенца

В Дарницком районе Киева в парке обнаружили труп новорожденного младенца, завернутый в пакет. Полиция начала поиски его матери.

По словам правоохранителей, тело девочки было найдено в кустах, неподалеку от жилых домов на территории парка "Партизанская слава", пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

"По факту обнаружения тела новорожденного ребенка полиция начала досудебное расследование по статье за умышленное убийство ребенка своей матерью", – уточнил источник.

Парк партизанской славы Google-карты

Парк партизанской славы Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, с начала 2019 года в Украине несколько матерей убивали или оставляли на улице трупы новорожденных малышей.

7 марта в Сумской области мать выбросила своего новорожденного ребенка в реку. Малыша случайно обнаружила местная жительница.

3 марта в Голосеевском районе Киева женщина выбросила своего мертвого новорожденного ребенка в груду мусора.

2 марта на Дарнице в Киеве в лесополосе обнаружили тело младенца, которое было завернуто в пакет. В преступлении подозревают его мать.

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