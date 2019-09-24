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24 сентября • обновлено в 18:42
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Лежал на дороге в крови: в Киеве жестоко убили мужчину

1.5т Читать материал на украинском

В Киеве, возле станции метро "Выдубичи", между двумя мужчинами во время употребления алкогольных напитков возникла ссора. Один из них схватил нож и нанес оппоненту удар в живот. Пострадавший погиб на месте происшествия.

Как написала пресс-служба полиции Киева, в Голосеевское УП поступила информация, что на проезжей части лежит парень в крови. На вызов прибыли патрульные, следственно-оперативные группы и "скорая" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте медики констатировали смерть мужчины, 1990 года рождения, который погиб от ножевого ранения.

В Киеве жестоко убили мужчину

В Киеве жестоко убили мужчину

Полиция Киева

Так, правоохранители установили, что на улице пострадавший в компании распивал спиртные напитки и поссорился с одним из присутствующих. В результате тот ударил его ножом и скрылся с места происшествия.

"Мы нашли правонарушителя возле автостанции в развлекательном заведении. Он признался в совершенном преступлении", – сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

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Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник уже имел судимость за совершение грабежей и разбойных нападений.

По факту начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Будет решаться вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.

В Киеве, возле станции метро Выдубичи, убили мужчину

В Киеве, возле станции метро Выдубичи, убили мужчину

Полиция Киева

Правонарушителя нашли у автостанции в развлекательном заведении

Правонарушителя нашли у автостанции в развлекательном заведении

Полиция Киева

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
метро убийство
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