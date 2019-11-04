Лежал босой с SIM-картой на лице: в Киеве обнаружили труп мужчины

В Киеве 4 ноября на ул. Трускавецкой обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, на теле не было следов насильственной смерти, но на лице лежала SIM-карта.
Личность погибшего не установлена, пишет "Информатор". На вид ему около 30 лет, документов при нем не нашли.
"Рядом с ним лежало несколько денежных купюр, а на лице была SIM-карта. При этом полицейские обратили внимание на то, что обувь мужчины стояла за углом, а сам он лежал в одних носках, которые были полностью чистые, несмотря на то, что вокруг грунт", – уточнили в СМИ.
Мужчину нашли без обуви
"Информатор"
Причины смерти и личность умершего устанавливает полиция.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 3 ноября прямо посреди улицы обнаружили труп неизвестного мужчины на тротуаре. Местные рассказали журналистам, будто на месте происшествия случилось убийство.
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