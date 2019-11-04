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4 ноября • обновлено в 11:03
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/ Криминал

Лежал босой с SIM-картой на лице: в Киеве обнаружили труп мужчины

2.6т Читать материал на украинском

В Киеве 4 ноября на ул. Трускавецкой обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, на теле не было следов насильственной смерти, но на лице лежала SIM-карта.

Личность погибшего не установлена, пишет "Информатор". На вид ему около 30 лет, документов при нем не нашли.

"Рядом с ним лежало несколько денежных купюр, а на лице была SIM-карта. При этом полицейские обратили внимание на то, что обувь мужчины стояла за углом, а сам он лежал в одних носках, которые были полностью чистые, несмотря на то, что вокруг грунт", – уточнили в СМИ.

Новости
Лежал рядом со шприцем: в дворе Киева найден труп мужчины
Мужчину нашли без обуви

Мужчину нашли без обуви

"Информатор"

Причины смерти и личность умершего устанавливает полиция.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 3 ноября прямо посреди улицы обнаружили труп неизвестного мужчины на тротуаре. Местные рассказали журналистам, будто на месте происшествия случилось убийство.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Бомж зняв з трупа черевики і пішов за рог приміряти. Приміряв, малуваті і залишив їх там, де приміряв, ну не надівати ж йому їх на труп. Тільки дивно, чому він розкидані гроші не забрав. Та то таке - треба ж щось написати по-приколу, ми ж зараз усі живемо по-приколу.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Вышел из зоны действия сети )))
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