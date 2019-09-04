Лед тронулся: в Киеве взялись за "убийцу метро". Фото и видео

После публикации OBOZREVATEL о беспредельной застройке транспортного узла возле станции метро "Харьковская" в Киеве полиция открыла уголовное производство.

Об этом нашим журналистам стало известно из собственных источников.

В среду, 4 сентября, местные жители заметили около строительства "подозрительных людей". Во время разговора мужчины сообщили, что они сотрудники полиции, которые проводят осмотр строительных объектов в рамках уголовного производства.

Застройка возле метро "Харьковская"

Источник OBOZREVATEL сообщил, что поводом для начала уголовного производства послужила публикация в СМИ, а также обращения местных жителей, которые утверждают, что из-за строительства на станции метрополитена уже отваливается штукатурка.

Следователи на территории одной из строек

OBOZREVATEL направил официальный запрос в Управление полиции в метрополитене ГУНП Украины в г. Киев.

Нас интересовало: поступали в Управление обращения, сообщения о нарушениях законности во время строительных работ возле метро "Харьковская"? Если да, зарегистрированы ли материалы уголовного производства, когда, и какова предварительная правовая квалификация?

Строительство трех объектов торговли возле станции метро "Харьковская"

Напомним, что строительство трех объектов торговли рядом с метро уже сейчас дает серьезную дополнительную нагрузку на транспортный узел пр. Бажана – ул. Ревуцкого.

С четной стороны проспекта на небольшой территории паркуются десятки городских и междугородних маршруток. Некоторые водители даже высаживают пассажиров непосредственно на проезжей части. А это очень опасно и, к тому же, провоцирует заторы. Один из съездов уже сегодня представляет собой настоящую парковку.

Ранее власти планировали строительство транспортного пересадочного узла для автомобилистов возле метро "Харьковская". Похоже, об этом придется забыть.

В результате застройки съезд с ул. Ревуцкого на пр. Бажана превратился в сплошную парковку. Из-за этого происходят заторы

Из открытых источников известно, что застройщиками строительства объектов торговли возле метро являются: ООО "Сан Иннотех", ООО "Буд-Инвест Маркет" и ООО "Магистраль-Буд ЛТД".

В 2009-м участки возле ст. м. "Харьковская" были переданы командой тогда еще мэра Леонида Черновецкого в аренду. Обратим внимание, что строительные работы начались спустя девять лет после передачи в аренду. Это является нарушением законодательства.

(Продолжение следует...)

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал