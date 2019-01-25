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/Криминал

Квартира залита кровью: в Киеве неадекват устроил кровавую расправу над дочерью и женой

5.8тЧитать материал на украинском

В Киеве мужчина под действием алкоголя устроил кровавую расправу над 9-летней дочерью и женой.

Сначала он избил женщину так, что даже сломал во время этого себе палец. Он ганялся за ней по дому с ножом в руке, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Затем мужчина "переключился" на дочь, которую начал душить. Девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь. Крики услышали правоохранители.

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"Неадеквата задержали, оказали первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу. Задержанного вывели на улицу, он немного протрезвел и начал просить прощения у женщины. А она взяла и простила и отказалась от заявления", – сказано в сообщении.

Квартира залита кровью: в Киеве неадекват устроил кровавую расправу над дочерью и женой
Квартира залита кровью: в Киеве неадекват устроил кровавую расправу над дочерью и женой
Квартира залита кровью: в Киеве неадекват устроил кровавую расправу над дочерью и женой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице мужчина убил двоих маленьких детей, жену и еще одну женщину, а затем сам вызвал полицию и заявил, что нашел тела в квартире.

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Место
УкраинаКиев
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Grich Lara
Grich Lara
Стокгольмський синдром,є багато дуреп,щиро вірячих в те,що чоловік може покаятися і змінитися,але горбатого могила справить,як то кажуть,від таких треба втікати після першого разу,інакше зламане життя та нещасні діти
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Наверное отказала в интимной близости.
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