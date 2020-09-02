Курсантки впервые встретились с теми, кто спас им жизнь после ДТП с пьяным майором. Трогательное видео

Пострадавшие в резонансном ДТП в Киеве с участием пьяного майора курсантки решили продолжить обучение в Военно-медицинской академии, где им пообещали создать необходимые условия.

Об этом сообщила газета “Экспресс”. Александру Гуй, Галину Николин и Татьяну Николаеву после операций перевели в одну палату (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Волонтер Наталья Воронкова рассказала в Facebook, как себя чувствуют девушки и разместила видео встречи курсанток с теми, кто спас им жизнь: Сергеем и Антоном.

У Татьяны Николаевой недавно была очередная операция. У нее слабость и ощущение фантомной боли в той ноге, которую ампутировали, хотя температура начала спадать.

Возле Тани в палате постоянно рядом ее мама и любимый парень.

Галине Николин врач позволил на 30 минут выехать на улицу, и у нее был первый променад на инвалидной коляске от травматологии к хирургии и обратно. Переломы тяжелые – значит боль постоянная, мозолит и донимает, не оставляет ни на миг.

Галя получила политравмы конечностей, одна ее нога в гипсе, другая – на специальном аппарате. Теперь главное, чтобы ее раны зажили и не развился некроз. Девушка на следующий день после операции позвонила бабушке и поздравила ее с 78-летием, при этом про аварию ничего не рассказала, чтобы не огорчать.

Александра Гуй пытается улыбаться окружающим и гостям, даже когда ее мучает температура. Волонтер рассказала, что ожидается еще один консилиум с профессором из института ортопедии и травматологии по сохранению второй ноги.

"Спит плохо, ей страшно закрывать глаза, потому что вспоминается весь пережитый ужас", – написала Воронкова.

Вопрос относительно возможной ампутации второй ноги до сих пор не снят.

У девушки трое братьев, один из которых служит в ВСУ в зоне ООС. Когда командир бригады узнал о трагедии, сразу же отправил лейтенанта в отпуск. Сейчас он постоянно находится возле палаты сестры.

Волонтер рассказала о самочувствии девушек в госпитале. Facebook Натальи Воронковой

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