Курсантки, покалеченные пьяным майором в ДТП, рассказали о самочувствии

Трое курсанток, пострадавших в результате ДТП с участием пьяного майора, рассказали о своем самочувствии.

Сюжет выложило в Youtube Громадське. Девушки находятся на лечении в Главном военном клиническом госпитале.

Александра Гуй рассказала, что чувствует себя хорошо и поблагодарила родителей, близких и друзей за поддержку, а также медиков, которые борются за ее здоровье.

"Так случилось, значит так должно было быть", – сказала Гуй.

Другая курсантка Галина Николин завила, что чувствует себя стабильно. Она отметила, что рядом находятся родственники, друзья и люди, которые ее поддерживают.

Третья девушка Татьяна Николаева рассказала, что чувствует фантомные боли в той ноге, которую врачи ампутировали.

"Странно чувствовать пятку и пальцы той ноги, которой нет", – сказала она.

Сразу после ДТП девушка просила, чтобы кто-то снял с нее ремень и перетянул ногу.

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