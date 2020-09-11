Курсантки, которых в Киеве сбил пьяный майор, отказались от компенсации

Курсантки Украинской военно-морской академии, которых на автомобиле сбил пьяный майор Вооруженных сил Украины Владимир Холодный, не захотели принимать компенсацию.

На брифинге в Киеве 11 сентября девушки пояснили, что не хотят обирать его семью, которая ни в чем не виновата, передает "Укринформ".

Одна из курсанток Александра Гуй заявила, что с ними связывался адвокат Холодного. "Они предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не может и не должна нести бремя", – пояснила она причину отказа.

Вторая курсантка Татьяна Николаева добавила, что майор "сделал калеками нас, и также он искалечит своих детей своими действиями".

Девушки все еще проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале.

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