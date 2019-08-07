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"Купил ребенка": в Киеве мужчина принес домой чужого младенца

1.6т Читать материал на украинском

В Киеве мужчина принес домой новорожденного младенца. Родственники тут же вызвали полицию из-за подозрений похищения малыша.

Случай произошел в Дарницком районе. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Киеве, к ним поступило заявление от женщины, которая рассказала, что сын пришел домой с новорожденным и заявил, что это его ребенок.

"Она отметила, что ей не известно, откуда этот малыш, так как сын не сообщал, что состоит в отношениях. Вся информация сейчас проверяется", – отметили в полиции.

Случай произошел на ул. Княжий Затон

Случай произошел на ул. Княжий Затон

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Источник OBOZREVATEL также сообщил, что мужчина может состоять на учете у психиатра. Вместе с ребенком он принес домой пакет для новорожденных, который выдают в роддоме. По словам самого мужчины, он якобы купил младенца у женщины из Винницкой области.

Как писал OBOZREVATEL, в Черновицкой области нашли женщину, которая в июне выбросила труп своего трехлетнего сына на свалку в чемодане.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины дети
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