"Кулаком в затылок!" Под Киевом лицей угодил в скандал из-за жесткого избиения девочки

В Киевской области в Васильковском академическом лицее "Успех" мальчик регулярно избивает одноклассников. Последний инцидент закончился сотрясением мозга для девочки.

Родители нападавшего не отреагировали на происшествие, сообщила мама пострадавшей Алина Бондарь на странице сообщества "Батьки SOS" в Facebook, прикрепив заключение с диагнозом (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Моя дочь ходит в первый класс. Два дня назад на перемене одноклассник кулаком ударил ее в область затылка и нам поставили в больнице диагноз "Сотрясения мозга". Мальчик, который ударил, постоянно бьет всех детей", – написала мама девочки.

Она рассказала, что неоднократно проводились разговоры и с мальчиком, и с его родителями, однако реакции не последовало.

"Также с ребенком работает школьный психолог. Родители отвечают, что у него такой характер... Утверждают, что не может ребенок нанести удар такой силы в 1-м классе", – добавила Алина Бондарь.

По ее словам, администрация учебного заведения также бездействует. В лицее инцидент пока не прокомментировали.

Заключение врача Алина Бондарь, Facebook

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в с. Вишенки девятиклассницажестоко избила девочку-подростка. Она наносила ей удары ногами в голову и таскала за волосы посреди улицы. Избиение снимали на камеру другие подростки.

Родителей девочки наказали и привлекли к административной ответственности.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!