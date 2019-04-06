|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

"Кулаком в затылок!" Под Киевом лицей угодил в скандал из-за жесткого избиения девочки

628Читать материал на украинском

В Киевской области в Васильковском академическом лицее "Успех" мальчик регулярно избивает одноклассников. Последний инцидент закончился сотрясением мозга для девочки.

Родители нападавшего не отреагировали на происшествие, сообщила мама пострадавшей Алина Бондарь на странице сообщества "Батьки SOS" в Facebook, прикрепив заключение с диагнозом (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Моя дочь ходит в первый класс. Два дня назад на перемене одноклассник кулаком ударил ее в область затылка и нам поставили в больнице диагноз "Сотрясения мозга". Мальчик, который ударил, постоянно бьет всех детей", – написала мама девочки.

Она рассказала, что неоднократно проводились разговоры и с мальчиком, и с его родителями, однако реакции не последовало.

Новости
В школе Киева жестоко избили 9-летнюю девочку: первые подробности

"Также с ребенком работает школьный психолог. Родители отвечают, что у него такой характер... Утверждают, что не может ребенок нанести удар такой силы в 1-м классе", – добавила Алина Бондарь.

По ее словам, администрация учебного заведения также бездействует. В лицее инцидент пока не прокомментировали.

Заключение врача

Заключение врача

Алина Бондарь, Facebook

"Кулаком в затылок!" Под Киевом лицей угодил в скандал из-за жесткого избиения девочки

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в с. Вишенки девятиклассницажестоко избила девочку-подростка. Она наносила ей удары ногами в голову и таскала за волосы посреди улицы. Избиение снимали на камеру другие подростки.

Родителей девочки наказали и привлекли к административной ответственности.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения