"Куда премии ушли?" В Киеве из-за "Нафтогаза" устроили разборки под зданием НКРЭ

В Киеве к зданию Нацкомисии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пришли активисты с требованием принять закон об открытом газовом рынке и снизить цены на топливо.

Однако, спустя некоторое время, митинг попытались свернуть, сообщает "Интер". Так, к зданию НКРЭ КУ подошли неизвестные. После словесной перепалки прибывшие начали вести себя неадекватно. "Я - гражданин Украины и имею право здесь находиться, правильно? - И что? - Вот и нахожусь!" - говорили они.

Активисты уверены, что такой анти-акцией руководство "Нафтогаза" хотело отвлечь внимание от поднятия цен на топливо, и в очередной раз оказать давление на Нацкомиссию, чтобы регулятор принял нужное газовикам решение.

"Мы требуем чтобы они приняли европейский закон и посуточно показывали открыто - куда "Нафтогаз" девает деньги, за что он платит. А не так, как они делают ежемесячно. Чтобы было прозрачно, чтобы люди понимали, за что они платят", - заявил активист Павел Счастливенко.

Отмечается, что организовать акцию у чиновников "Нафтогаза" тепер якобы есть за что. Ранее выяснилось, что только за прошлый год руководство компании выписало себе бонусов на 147 миллионов гривен. Треть суммы получил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Кстати, компания даже купила ему бронированный кадиллак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Первую часть премии в размере 541 млн обещали выплатить в ближайшее время. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме, назвав это "перегибом".

Позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение. 18 июля Кабмин решил запретить выплаты бонусов и вознаграждений в компаниях, владельцем которых является государство.