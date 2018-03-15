Оружие, наркотики, служба в АТО: кто бросил гранату в киевских патрульных

Взрывы в Киеве стали происходить с "завидной" регулярностью. Ночью 15 марта очередное ЧП случилось в Деснянском районе столицы. Мужчина бросил гранату в сотрудников патрульной полиции.

Что произошло на самом деле – разбирался "Обозреватель".

Служил в "Айдаре"

Ситуация, по словам источника, развивалась следующим образом. Около половины четвертого ночи наряд патрульной службы на проспекте Маяковского возле дома 44-а изъял у мужчины сверток с порошком белого цвета (предположительно наркотики).

Место происшествия

Когда полицейские начали проводить дополнительный поверхностный осмотр, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее под ноги правоохранителям.

В результате взрыва люди не пострадали, повреждения получил патрульный автомобиль Toyota Prius.

При дальнейшем осмотре полицейские обнаружили у мужчины пистолет без маркировки с магазином, в котором были патроны калибра 9 мм. Еще один магазин с патронами обнаружили и в рюкзаке задержанного, утверждает источник "Обозревателя".

По его информации, задержанному 29 лет. Мужчина в 2014-2015 гг. в составе батальона "Айдар" служил в зоне АТО на Донбассе.

Место происшествия

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Подозреваемый

Место происшествия

На сегодняшний день подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Отметим, что в 2018 году в Украине уже случилось несколько резонансных "взрывных" происшествий.

Несколько примеров:

5 января из-за неосторожного обращения с гранатой в жилом доме в Харькове погиб мужчина. Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате.

22 января в Бердянске Запорожской области взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина. Трое правоохранителей получили осколочные ранения.

29 января в Харькове в результате взрыва возле одного из магазинов получили ранения женщина и ребенок.

6 марта в Киеве на Броварском проспекте, возле станции метро "Лесная", мужчина бросил гранату в автомобиль, в котором находились сотрудники СБУ. Один из них получил осколочные ранения и был госпитализирован. Преступником оказался старшина роты батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области.

"Битва" полиции и СБУ возле станции метро "Лесная" в Киеве

8 марта в центре Киева неизвестные выстрелили из гранатомета в ресторан "Лео". В результате детонации произошло возгорание - выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГоСЧС.