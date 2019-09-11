Крупный пожар у метро в Киеве: появились жуткие фото и видео пепелища

В Киеве, возле станции метро "Лесная", 10 сентября вспыхнул масштабный пожар площадью 1 га в лесной зоне. Позже спасатели потушили огонь.
OBOZREVATEL удалось сделать эксклюзивные фото и видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Во вторник огонь охватил там сотни квадратных метров. Работники лесного хозяйства копали траншеи, чтобы пожар не распространился дальше.
Результат пожара возле метро в Киеве
По состоянию на среду, 11 сентября, на месте ЧП остались только поваленные и обгоревшие деревья и почерневшая трава.
В Киеве, возле станции метро "Лесная", вспыхнул масштабный пожар
Это случилось 10 сентября
Позже спасателям удалось его потушить
На месте ЧП остались только поваленные и обгоревшие деревья, трава
В Киеве, возле станции метро "Лесная", вспыхнул масштабный пожар
Это случилось 10 сентября
Позже спасателям удалось его потушить
На месте ЧП остались только поваленные и обгоревшие деревья, трава
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 10 сентября, разгорелся масштабный пожар в лесной зоне. Возгорание случилось возле станции метро "Лесная".
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