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11 сентября • обновлено в 22:25
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/ Криминал

Крупный пожар у метро в Киеве: появились жуткие фото и видео пепелища

4.8т Читать материал на украинском

В Киеве, возле станции метро "Лесная", 10 сентября вспыхнул масштабный пожар площадью 1 га в лесной зоне. Позже спасатели потушили огонь.

OBOZREVATEL удалось сделать эксклюзивные фото и видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Во вторник огонь охватил там сотни квадратных метров. Работники лесного хозяйства копали траншеи, чтобы пожар не распространился дальше.

Результат пожара возле метро в Киеве

Результат пожара возле метро в Киеве

По состоянию на среду, 11 сентября, на месте ЧП остались только поваленные и обгоревшие деревья и почерневшая трава.

Новости
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В Киеве, возле станции метро "Лесная", вспыхнул масштабный пожар

В Киеве, возле станции метро "Лесная", вспыхнул масштабный пожар

Это случилось 10 сентября

Это случилось 10 сентября

Позже спасателям удалось его потушить

Позже спасателям удалось его потушить

На месте ЧП остались только поваленные и обгоревшие деревья, трава

На месте ЧП остались только поваленные и обгоревшие деревья, трава

В Киеве, возле станции метро "Лесная", вспыхнул масштабный пожар

В Киеве, возле станции метро "Лесная", вспыхнул масштабный пожар

Это случилось 10 сентября

Это случилось 10 сентября

Позже спасателям удалось его потушить

Позже спасателям удалось его потушить

На месте ЧП остались только поваленные и обгоревшие деревья, трава

На месте ЧП остались только поваленные и обгоревшие деревья, трава

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 10 сентября, разгорелся масштабный пожар в лесной зоне. Возгорание случилось возле станции метро "Лесная".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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Тюрин Павел
Тюрин Павел
Зачистка для очередного ТРЦ?
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Он Алекс
Он Алекс
Тюрин Павел, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил - По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. одной распространенной причиной несчастных случаев с россиянами он назвал несоблюдение элементарных норм безопасности в состоянии алкогольного опьянения.
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