Кровавый разворот: под Киевом в масштабном ДТП пострадал десяток авто

На одном из опаснейших разворотов в Киевской области в районе с. Круглик и Виты-Почтовой (Одесская трасса) произошло ДТП. Повреждения получили до десятка автомобилей.

Авария случилась 5 декабря перед светофором (для просмотра видео проскролльте вниз).

"Всех собрал спешащий водитель микроавтобуса Volkswagen", – отметил очевидец, который опубликовал фото ДТП в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП на развороте в районе с. Круглик и Вита-Почтовая dtp.kiev.ua

О пострадавших не сообщается. Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

ДТП на 19 км одесской трассы dtp.kiev.ua

Разворот расположен на 19 км одесской трассы

Как сообщал OBOZREVATEL:

За полтора года на "адском" развороте у с. Круглик произошло 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы.

Проблема состоит в том, что для разворота водителям необходимо пересечь три полосы встречного транспорта, несущегося с возвышенности.

Ранее дорожники предприняли попытку закрыть разворот, однако местные жители устроили акцию протеста и отстояли проезд на участке.

Чтобы снизить количество ДТП, в августе нынешнего года дорожные службы установили не участке светофор.

Вместо светофора водители ранее предлагали обустройство в районе Круглика безопасные левые повороты, как в США и Европе.

Некоторые из автоматических регулировщиков на Одесской трассе (в том числе у с. Круглик), установлены временно. В прошлом году власти обещали начать строительство двухуровневых развязок в районе Чабаны – Гатное и Южного кладбища, однако работы до сих пор не начаты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал