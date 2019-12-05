Главная Новости
5 декабря • обновлено в 19:36
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Кровавый разворот: под Киевом в масштабном ДТП пострадал десяток авто

1.7т
Читать материал на украинском

На одном из опаснейших разворотов в Киевской области в районе с. Круглик и Виты-Почтовой (Одесская трасса) произошло ДТП. Повреждения получили до десятка автомобилей.

Авария случилась 5 декабря перед светофором (для просмотра видео проскролльте вниз).

"Всех собрал спешащий водитель микроавтобуса Volkswagen", – отметил очевидец, который опубликовал фото ДТП в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Новости
Проклятый перекресток под Киевом: власть нашла "революционное" решение
ДТП на развороте в районе с. Круглик и Вита-Почтовая

ДТП на развороте в районе с. Круглик и Вита-Почтовая

dtp.kiev.ua

О пострадавших не сообщается. Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

ДТП на 19 км одесской трассы

ДТП на 19 км одесской трассы

dtp.kiev.ua

Разворот расположен на 19 км одесской трассы

Разворот расположен на 19 км одесской трассы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • За полтора года на "адском" развороте у с. Круглик произошло 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы.

  • Проблема состоит в том, что для разворота водителям необходимо пересечь три полосы встречного транспорта, несущегося с возвышенности.

  • Ранее дорожники предприняли попытку закрыть разворот, однако местные жители устроили акцию протеста и отстояли проезд на участке.

  • Чтобы снизить количество ДТП, в августе нынешнего года дорожные службы установили не участке светофор.

  • Вместо светофора водители ранее предлагали обустройство в районе Круглика безопасные левые повороты, как в США и Европе.

  • Некоторые из автоматических регулировщиков на Одесской трассе (в том числе у с. Круглик), установлены временно. В прошлом году власти обещали начать строительство двухуровневых развязок в районе Чабаны – Гатное и Южного кладбища, однако работы до сих пор не начаты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Война на дорогах Криминал
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги