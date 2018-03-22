Кровавое ЧП под Киевом: мужчина убил жену и вскрыл себе вены

В Киевской области 46-летний мужчина зарезал жену и пытался покончить с собой, вскрыв себе вены.

Трагедия произошла 21 марта в с. Мотовиловка Фастовского района, сообщает пресс-служба полиции Киевской области. После очередной ссоры 44-летняя женщина сказала мужу, что хочет уйти к другому. Разъяренный глава семьи схватил кухонный нож и ударил потерпевшую в область грудной клетки. Женщина получила проникающее колото-резаное ранение и умерла.

"Поняв, что натворил, мужчина написал прощальную записку и решил покончить с собой – вскрыл вены. При этом вызвал скорую помощь, которая приехала за считанные минуты и спасла его от смерти", – отметили в пресс-службе.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, задержали злоумышленника. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

У супругов остался 16-летний сын.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта, в Киеве убили мужчину средних лет.