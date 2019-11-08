Кровавая стрельба в Киеве из-за коммуналки: инцидент получил продолжение

Мужчина, который открыл стрельбу в жилом доме на улице Чаадаева в Святошинском районе Киева 6 ноября и ранил соседа, взят под стражу на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. "Мужчина, находясь в коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСББ и соседями совершил два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома. Противоправные действия злоумышленника были прекращены очевидцами, которые также вызвали "скорую помощь" раненому мужчине", – говорится в сообщении.

"Коммунальная стрельба" в Киеве Скриншот с видео

Правонарушителю объявлено подозрение по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд, заслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы. Досудебное расследование в деле продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео стрельбы. Когда к мужчине пришли соседи, чтобы разобраться, тот достал ружье и открыл огонь. Дочь пыталась его остановить, но он отказался убрать оружие.

Выяснилось, что стрелком оказался Алексей Берестецкий из Луганска. В его профиле на Facebook указано, что мужчина является главой правления Центра социнтеграции людей с инвалидностью "Благо". А во время стрельбы пострадал адвокат Николай Бугаев.

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