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Кровь по всему асфальту: в Киеве произошло жуткое ДТП. Фото и видео 18+

7.6тЧитать новость на украинском

В Киеве под мостом Метро машина сбила пешехода, который перебегал Набережное шоссе.

По данным "dtp.kiev.ua", человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Отмечается, что пешехода сбил грузовик (также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу).

Мужчина пытался перебежать через восемь полос. После столкновения кровь погибшего залила асфальт.

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В результате аварии образовалась огромная пробка, через которую патрульная полиция и скорая пытались проехать к месту происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров потребовал ужесточить на законодательном уровне ответственность за нарушение ПДД.

Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
ДТП в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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