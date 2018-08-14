Кровь по всему асфальту: в Киеве произошло жуткое ДТП. Фото и видео 18+

В Киеве под мостом Метро машина сбила пешехода, который перебегал Набережное шоссе.

По данным "dtp.kiev.ua", человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Отмечается, что пешехода сбил грузовик (также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу).

Мужчина пытался перебежать через восемь полос. После столкновения кровь погибшего залила асфальт.

В результате аварии образовалась огромная пробка, через которую патрульная полиция и скорая пытались проехать к месту происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров потребовал ужесточить на законодательном уровне ответственность за нарушение ПДД.