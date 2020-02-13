"Кровь из носа и ушей": в трагической смерти ветерана АТО в Киеве появились подозрительные детали

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала в конце декабря 2019 года загадочно погиб ветеран АТО Владимир Алехно. В заключении судмедэкспертизы указано, что смерть мужчины наступила от переохлаждения. Впрочем его жена Марина не поверила в это.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В полиции Соломенского района заверили, что дело закрыто, ведь гибель наступила по естественным причинам. В то же время жена ветерана начала собственное расследование и поиски свидетелей драки, которая состоялась накануне.

Так, 28 декабря 2019 года Алехно, который в гражданской жизни работал дальнобойщиком, возвращался домой после двухмесячного отсутствия. Он должен был ехать в Лубны на автобусе Киев – Харьков от Центрального железнодорожного вокзала.

В Киеве трагически погиб ветеран АТО

В разговоре по телефону с одним из знакомых Алехно проговорился о драке, но сказал, что все в порядке. Позже гаджет отключился, и на связь мужчина больше не выходил.

Уже утром следующего дня к жене позвонили из киевской Службы розыска и рассказали о гибели. Ветерана АТО нашли на остановке на ул. Липковского. У него была черепно-мозговая травма.

В морг без следователя вдову и друзей погибшего не пустили. Правоохранитель сначала согласился поехать туда с ними, но по дороге передумал и для опознания только показал женщине фото погибшего.

"По лицу узнать было невозможно. Все в синяках и ранах, засохла кровь из носа и ушей. На фото он лежал на какой-то каталке с открытыми глазами, у него был задран свитер, с вмятиной в голове, две трубки – во рту и голове. Как мне позже объяснили врачи с медроты, где служил Володя, кровь из носа и ушей – признак черепно-мозговой травмы, а били его явно тупым предметом", – рассказала жена Алехно.

От следователя друзья погибшего узнали, что в 1:00 ночи тот попал в больницу, где ему наложили швы на брови, а в 3:00 его отпустили. Уже в 6:00 поступил повторный вызов – с ул. Липковского.

Хотя позже в правоохранительных органах заявили, чтобы между обращением ветерана в больницу и его гибелью прошло несколько дней, поэтому повреждения на теле Алехно не могли быть причиной смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, знакомые загадочно погибшего в Киеве 20-летнего Тараса Коваля уверены, что парня убили, но в полиции версия другая – он сам покончил с собой, повесившись.

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