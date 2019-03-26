"Криминал привет передал?" В Киеве в приемную нардепа ворвались вооруженные люди

В Киеве в приемную народного депутата Борислава Березы ворвались вооруженные люди. Их не пустила охрана, после чего злоумышленники сбежали с места происшествия на внедорожнике Range Rover.
ЧП произошло 26 марта на ул. Сабурова, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Автомобиль злоумышленников без номеров и с повреждениями обнаружили неподалеку от приемной парламентария (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Борислав Береза на своей странице в Facebook уточнил, что сбегали агрессивно настроенные мужчины сразу на трех автомобилях. Депутат предполагает, что попытка нападения может быть связана с его борьбой с незаконным игральным бизнесом и несанкционированными точками продажи алкоголя.
Борислав Береза
Facebook Borislav Bereza
"Так мне криминал привет передал? Парни такие простые приехали, нахулиганили, попытались уехать, а их догнали", ‒ рассказал Береза.
В Киеве в приемной нардепа устроили потасовку
Facebook Троещина
Злоумышленники бросили элитный внедорожник и сбежали. Полиция объявила их розыск и устанавливает владельца автомобиля. Номерные знаки, которые оторвали от Range Rovera, числятся за другой машиной.
Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2018 в Киеве неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в офис и дом народного депутата и экс-главы Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты.
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