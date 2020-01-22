"Крик, плач, три удара": сосед вспомнил о страшных звуках из квартиры в Киеве, где убили девушек

В день убийства 19-летней Марии Камыниной и 16-летней Евы Лысенко на съемной квартире в Киеве, соседям были слышны крики и плач.

О своих наблюдениях рассказал житель дома, где случилась трагедия, который живет по соседству, в ток-шоу "Касается каждого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я живу в 12 квартире… Были сумерки. Это был крик женский, негромкий, какого-то отчаяния. Я подумал сначала, что человек что-то услышал по телефону либо что-то прочитал ужасное, либо что-то увидел ужасное. Он был негромким и непродолжительным, потом перешел в плач", – сообщил он.

По словам соседа, дальше послышались три удара или звуки падения. После этого все затихло.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия случилась на улице Кирилловской, 127, на съемной квартире, которую сдавали посуточно. Тела погибших девушек – 19-летней Марии и 16-летней Евы – обнаружила 3 января на балконе в шкафу хозяйка квартиры, когда пришла убирать жилье. Полиция насчитала на телах десяток колотых ран.

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