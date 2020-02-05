"Кричала не своим голосом!" В Киеве водитель выбросил женщину из маршрутки

В Киеве водителя маршрутки №194 (ул. Чернобыльская – супермаркет "Ашан") обвинили в том, что он на конечной остановке выбросил пьяную женщину из транспортного средства, закрыл двери и уехал.

Об инциденте написала киевлянка, свидетельница Юлия Коренева на странице "Академгородок" в Facebook. Она отметила, что все произошло во вторник вечером, 4 февраля.

"На конечной, ул. Ирпенская, водитель маршрутки №194 выволакивал женщину с транспортного средства. Бросил ее на бровку, закрыл дверь и уехал! Женщина при этом кричала не своим голосом! Подошли к ней, попытались помочь. Она была не в себе, еще и запах алкоголя, но не сильный!" – рассказала Коренева.

В Киеве водитель выбросил женщину из маршрутки. Иллюстрация

По ее словам, женщина очень странно вела себя: на вопросы не отвечала, прилегла в лужу. На место вызвали скорою помощь, но авто медиков поначалу "промахнулось" адресом. После этого очевидцам сообщили о том, что нужно вызвать полицию и зафиксировать поступок водителя.

"Женщина резко пришла в себя, оттолкнула меня и резво удалилась! А скорую пришлось отменить!" – подытожила очевидица.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина заявила, что ее вместе с 8-летней дочерью избила диспетчер маршрутки.

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