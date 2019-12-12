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12 декабря • обновлено в 14:18
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Кричала и унижала детей: в Киеве учительницу школы поймали на буллинге

1.6т
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В Киеве учительница общеобразовательной школы в Подольском районе жестоко обращалась с детьми, травила, безосновательно обвиняла и унижала их.

К правоохранителям с сообщением о буллинге обратились родители учеников. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Оказалось, что учительница в течение нескольких дней дважды во время урока кричала на школьницу и оскорбляла ее. Из-за этого девочка вынуждена была обратиться в медпункт, ведь у нее ухудшилось самочувствие. Психологическое давление состоялся еще в отношении двух детей.

В Киеве учительницу поймали на буллинге

В Киеве учительницу поймали на буллинге

Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем составили соответствующие протоколы. Согласно характеристике, учительница – склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения в отношении коллег, родителей и детей.

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Правоохранители составили два административных протокола по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и один по ст. 173-4 (Буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили их для принятия решения в Подольский суд города Киева.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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