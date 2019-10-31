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31 октября • обновлено в 13:53
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/ Криминал

Кричал о помощи: в Киеве человека затолкали в авто и увезли

1.6т Читать материал на украинском

В четверг, 31 октября, в Святошинском районе Киева, на улице Онискевича, 6, трое людей посадили еще одного человека в автомобиль Skoda и увезли в неизвестном направлении. Полиция ввела план "Перехват".

Инцидент произошел около 12:00. Об этом написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как сообщили очевидцы, человек сначала кричал о помощи, а потом его затолкали в автомобиль и увезли. Машина была темно-зеленого цвета с номерами 12016 ЕА.

В Киеве человека затолкали в авто и увезли. Иллюстрация

В Киеве человека затолкали в авто и увезли. Иллюстрация

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Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 30 октября, в Печерском районе Киева, на улице Саперное Поле, 26, мужчина якобы положил маленького ребенка в корзину, а затем – в багажник автомобиля и скрылся. Информация не подтвердилась.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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