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/Криминал

Кричал и звал на помощь: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер прохожий

1.8тЧитать материал на украинском

В Киеве в ночь на 13 июня при трагических обстоятельствах умер мужчина.

Как передает "Информатор", ЧП произошло на улице Бориса Гмыри, 4. Очевидцы рассказали, что погибший шел по дороге и громко звал на помощь.

Полицейские установили, что незадолго до смерти мужчина шел по улице сам и вел себя вызывающе. В частности, он кричал, что его убивают и бил припаркованные авто. Прохожие вызвали полицию, а до ее приезда своими силами утихомирили дебошира. После правоохранители надели на буйного мужчину наручники.

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Мужчине вызвали скорую помощь, но время осмотра он потерял сознание и не подавал признаков жизни. Врачи до последнего пытались реанимировать пострадавшего, но лишь констатировали смерть.

После звонка полиции, на место трагедии явилась жена погибшего. Женщина рассказала, что у мужа были проблемы с алкоголем и наркотиками. Она сообщила, что накануне у них произошла ссора на почве его зависимостей. После чего он ушел из дома в неизвестном направлении.

Отмечается, что на теле мужчиныследов насильственной смерти не обнаружено. Точную причину смерти и подробности случившегося будут выяснять правоохранители. Личность умершего установлена, ему было 45 лет.

В Киеве умер прохожий

В Киеве умер прохожий

Информатор

В Киеве умер прохожий

В Киеве умер прохожий

Информатор

В Киеве умер прохожий

В Киеве умер прохожий

Информатор

В Киеве умер прохожий

В Киеве умер прохожий

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в подъезде многоэтажки нашли труп мужчины.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
смертьполицияскорая помощьнаркотикиалкоголь
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