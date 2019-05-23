Кожа посинела: в Киеве в подъезде дома обнаружили труп

В Дарницком районе Киева утром 23 мая в подъезде многоэтажки нашли труп мужчины. Он находился на лестнице между этажами.

По предварительной оценке медиков, смерть наступила из-за передозировки неизвестным веществом, пишет "Информатор". Уточняется, что труп был найден на ул. Вереснева.

По словам местных жителей, умерший не жил в их доме, но работал на предприятии, которое находится неподалеку. При себе у него были документы, что позволило полиции быстро установить личность.

"Тело обнаружили жители дома, когда шли на работу. Умерший находился в сидячей позе на лестнице между вторым и третьим этажом. Его кожа посинела", – уточнили в СМИ.

Дом, где произошло ЧП Скриншот

Ул. Вереснева Google-карт

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Подольском районе Киева обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Он находился около гаражей на ул. Нижнеюрковской. Погибшему было 58 лет, он местный житель.

Правоохранители установили, что выстрел совершили из оружия, офицально зарегистрированного на погибшего.

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