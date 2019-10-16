Кожа начала отслаиваться: в Киеве в озере обнаружили труп

В Днепровском районе Киева в среду, 16 октября, в озере Радуга люди заметили голову человека, которая находилась на поверхности воды. После этого водолазы достали оттуда тело мужчины.

Это произошло рядом с улицей Радужной. На место вызвали медиков, полицию и спасателей, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Тело находилось в 10 метрах от берега. Сколько времени погибший находился в воде и при каких обстоятельствах утонул – неизвестно, но у трупа уже начала отслаиваться кожа на руках и ногах.

В Киеве в озере обнаружили труп Информатор

Мужчина был разутый. На вид погибшему – около 40-50 лет. Его личность не установили, ведь при осмотре не нашли никаких документов.

В Днепровском районе Киева в среду, 16 октября, на озере "Радуга" люди заметили голову человека, которая находилась на поверхности воды Информатор

После этого водолазы достали оттуда тело мужчины Информатор

Тело находилось в 10 метрах от берега Информатор

У трупа уже начала отслаиваться кожа на руках и ногах Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 13 октября, на озере в парке "Победа" нашли труп мужчины. У него был счесан лоб, других видимых травм не обнаружили. Документов при нем не было. Убийство это или суицид – неизвестно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!