Коррупционные схемы и махинации: появились подробности задержания замглавы Киевской городской таможни

В специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому сообщили о подозрении.
Об этом написала пресс-служба САП на своей странице в Facebook. Его и еще 9 человек заподозрили в причастности к реализации коррупционной схемы, в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему руководителю, пяти служащим одной из региональных таможен, бывшему чиновнику Государственной фискальной службы Украины, а также трем представителям коммерческих компаний", – говорится в посте.
Сергей Тупальский и Вадим Альперин
"Указанные лица были задержаны 26 ноября. Речь идет о бывшем исполняющем обязанности руководителя одной из региональных таможен, который сегодня занимает должность заместителя руководителя этой таможни, заместителе руководителя одной из региональных таможен; и.о. начальника отдела таможенного оформления и трех инспекторах ВТО таможенного поста одной из региональных таможен; бывшем директоре департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины и трех предпринимателях", – добавили в пресс–службе САП.
Задержанным инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления, продолжили.
Преступление было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн. Расследование этих случаев было начато в октябре 2017 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, из всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует именно Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть самую схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром 27 ноября появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще 9 людям.
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