Коррупционные схемы и махинации: появились подробности задержания замглавы Киевской городской таможни

В специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому сообщили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба САП на своей странице в Facebook. Его и еще 9 человек заподозрили в причастности к реализации коррупционной схемы, в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему руководителю, пяти служащим одной из региональных таможен, бывшему чиновнику Государственной фискальной службы Украины, а также трем представителям коммерческих компаний", – говорится в посте.

Сергей Тупальский и Вадим Альперин

"Указанные лица были задержаны 26 ноября. Речь идет о бывшем исполняющем обязанности руководителя одной из региональных таможен, который сегодня занимает должность заместителя руководителя этой таможни, заместителе руководителя одной из региональных таможен; и.о. начальника отдела таможенного оформления и трех инспекторах ВТО таможенного поста одной из региональных таможен; бывшем директоре департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины и трех предпринимателях", – добавили в пресс–службе САП.

Задержанным инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления, продолжили.

Преступление было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн. Расследование этих случаев было начато в октябре 2017 года.

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