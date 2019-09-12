Копии баз данных и патроны: в Киеве полицейские устроили "охоту" на людей

В Киеве Служба безопасности Украины поймала группу лиц, которые следили за людьми и передавали заказчикам информацию. Среди подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и местные жители, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

С 2015 года они прослушивали абонентов сотовой связи и проводили визуальное наблюдение за объектами, сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также злоумышленники взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, а еще незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов.

В Киеве полицейские устроили "охоту" на людей СБУ

Участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес-кругов, а расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг".

Организаторы, двое жителей Киева, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие правоохранители проводили визуальное наблюдение, связывались с должностными лицами в полиции и СБУ. А действующие – осуществляли прослушивание.

Правоохранители задержали шестерых участников группы во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его конкурента.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли отчеты, "вредное" программное обеспечение, копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Будет решаться вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

В Киеве Служба безопасности Украины поймала группу лиц, которые следили за людьми СБУ

Среди подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и местные жители СБУ

С 2015 года они прослушивали абонентов сотовой связи и проводили визуальное наблюдение СБУ

Также злоумышленники взламывали аккаунты пользователей в соцсетях СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция раскрыла преступную сеть, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков, а также торговлей людьми. Трое задержанных были работниками полиции.

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